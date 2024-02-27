Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що температура по всій Україні очікується вищою за норму. Ба більше, у частині областей середньодобова відповідатиме середині березня.

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Де буде найтепліше

Кібальчич писав, що на території України встановився антициклональний тип атмосферної циркуляції. Через це найближчим часом опадів не передбачається. Окрім того, під впливом південно-східного вітру до нас продовжить надходити тепла повітряна маса, а малохмарна погода забезпечить інтенсивний денний прогрів.

Таким чином, температурний фон по всій країні очікується вищим за норму, особливо високі показники прогнозуються в західних і південних регіонах, де середньодобова температура буде відповідати середині березня,

– зазначив синоптик.

Яку температуру прогнозують