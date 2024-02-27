Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що температура по всій Україні очікується вищою за норму. Ба більше, у частині областей середньодобова відповідатиме середині березня.
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Де буде найтепліше
Кібальчич писав, що на території України встановився антициклональний тип атмосферної циркуляції. Через це найближчим часом опадів не передбачається. Окрім того, під впливом південно-східного вітру до нас продовжить надходити тепла повітряна маса, а малохмарна погода забезпечить інтенсивний денний прогрів.
Таким чином, температурний фон по всій країні очікується вищим за норму, особливо високі показники прогнозуються в західних і південних регіонах, де середньодобова температура буде відповідати середині березня,
– зазначив синоптик.
Яку температуру прогнозують
- Зауважимо, що за прогнозом Кібальчича у вівторок, 27 лютого, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі 0 – 5 морозу, вдень 3 – 8 тепла. Однак, у західних та південних областях (крім прибережної зони) тепліше, – вночі 1 – 6, вдень до +14, а на Закарпатті +16.
- У середу також утримається тепла та суха погода. Температурні показники очікуються такі, як днем раніше.
- В останній зимовий день по всій Україні сухо та сонячно. Вночі вже від 4 морозу до 1 тепла, вдень 3 – 8 тепла. Однак, у західних та південних областях (крім прибережної зони) вночі 1 – 6, вдень 8 – 13, на Закарпатті до +17.
- 1 березня в Україні очікується малохмарна тепла погода, без опадів. Вночі 1 морозу – 4 тепла, вдень 7 – 12. Втім, у Криму та на Закарпатті навіть +17.
- У суботу, 2 березня, також без опадів. Вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень 6 – 11, на Заході та Півдні 8 – 13.
- У неділю істотні опади в Україні не очікуються. Вночі температура коливатиметься в межах 3 морозу – 2 тепла, вдень 6 – 11 тепла. І тільки на Півночі 0 – 5 тепла.