Чим дивуватиме погода в перші весняні дні, де буде найтепліше, напередодні спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич, передає 24 Канал.

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Де буде майже 20 градусів тепла

Синоптик писав, що 1 березня в Україні утримається малохмарна тепла погода. Опади не очікуються. Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі 1 морозу – 4 тепла, вдень 7 – 12, у Криму та на Закарпатті 12 – 17 градусів тепла,

– зазначив Кібальчич.

Додав, що в цю суботу також без опадів. Вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень 6 – 11 тепла. Тим часом у західних і південних областях 8 – 13 тепла.

У неділю, 3 березня, в Україні без істотних опадів. Вітер східної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. До речі, вночі температура коливатиметься в межах від 3 морозу до 2 тепла, вдень 6 – 11. Тільки на Півночі прохолодніше, зокрема, 0 – 5 тепла.

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"Середньодобова температура буде відповідати середині березня"

Зауважимо, синоптик писав, що жо кінця лютого та в перші дні березня очікується комфортна суха й тепла погода. Цього тижня на території України встановився антициклональний тип атмосферної циркуляції. Через це найближчим часом опадів не передбачається.

Ігор Кібальчич зазначив, що під впливом південно-східного вітру до нашої держави продовжить надходити тепла повітряна маса. Цікаво, що малохмарна погода забезпечить інтенсивний денний прогрів.

"Таким чином, температурний фон по всій країні очікується вищим за норму, особливо високі показники прогнозуються в західних і південних регіонах, де середньодобова температура буде відповідати середині березня", – зауважив синоптик.