Коли чекати зниження температури, чи вдарять ще сильні морози, яка буде погода в перший місяць весни, спрогнозував Ігор Кібальчич.

Зверніть увагу Яка буде погода у березні: прогноз на перший місяць весни

Чи будуть ще тріскучі морози в березні

Синоптик спрогнозував, що березень проявить себе як повноправний весняний місяць. Порадує спокійною, теплою й переважно сонячною погодою.

Очікується, що збережеться тенденція суцільного тепла. Так, чисельні методи довгострокового прогнозування вказують на переважання на більшій частині Європи погодних процесів антициклонального характеру.

Втім, ближче до кінця першої декади на зміну азійського антициклону прийде поле високого тиску з півночі, з районів Скандинавського півострова та країн Балтії.

Температура повітря в цей період трохи знизиться, на 3 – 7 градусів, але все ще перевищуватиме кліматичну норму. У нічні години очікується зниження температури до 2 – 8 градусів морозу, вдень за рахунок високого сонця і малої хмарності прогрів буде доволі жвавим,

– зазначив Кібальчич.

У другій декаді місяця температура залишиться високою. Окрім того, помітно потеплішають ночі через щільну змарність.

Після 18 – 20 березня переважатиме західне та південно-західне перенесення повітряних мас. Тож температура також буде вищою за норму, втім, з незначними міждобовими коливаннями. Так, в окремі дні ще можливі нічні приморозки місцями до 1 – 7 градусів, окрім Півдня.

Синоптик підсумував, що середня місячна температура по всій Україні очікується вищою за норму на 2 – 3,5 градуса. Вона коливатиметься в межах 1 – 6 тепла. Втім, в Одеській і подекуди західних областях 7 – 8 тепла. Проте в Карпатах ще прохолодно – близько нуля градусів.

Зверніть увагу Майже +20: де буде весняна спека в перші дні березня

До речі, Кібальчич зазначив, що ймовірність опадів помітно збільшиться у другій половині березня, коли Україну будуть частіше відвідувати циклони та атмосферні фронти. За прогнозом синоптика, сумарно за місяць кількість опадів буде в межах норми. Тільки в західних областях подекуди вище на 15 – 30%.