Уже з середи в Україні стане прохолодніше. Про це напередодні розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Птуха зазначала, що з середи на територію нашої держави впливатиме антициклон з центром над північною Європою. Його гребінь буде поширюватися на територію України. Це й забезпечить у більшості областей протягом тижня переважно погоду без опадів.

Втім, 6 березня у західних областях можлива дещо нестійка погода, зокрема, дощ, а вночі й з мокрим снігом. Також у середу в північних і центральних областях дощитиме й вдень, 7 березня вже й на Півдні можливий невеликий дощ. Однак, це тільки подекуди й невеликі, дуже локальні опади.

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Прогноз погоди на 6 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що 8 березня на Закарпатті та в Карпатах вночі сніжитиме, а вдень очікуйте дощ. До речі, найбільша імовірність снігу цього тижня у західних областях. Зокрема, на Волині, Рівненщині місцями може випасти 1 – 2 сантиметри снігу.

За попереднім прогнзом, 7 – 9 березня нічний мороз посилиться, подекуди сягатиме -7. І якщо вдень 5 березня 4 – 10 тепла, а на Півдні та Закарпатті навіть до +16, то вже 6 – 9 березня вдень буде значно прохолодніше. Зокрема, тільки 0 – 8 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 9 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що приблизно така температура буде утримуватися до кінця цього тижня.

Вночі в більшості областей опускатиметься нижче 0. Прохолодніше буде на Північному Сході – Чернігівщина і Сумщина, дещо тепліше — на Півдні. Тим часом у західних областях — від 0 до 2 морозу.