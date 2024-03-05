Так, уже незабаром до України знову прийде похолодання. І хоч різкого вже не буде, втім, температура впаде на 3 – 7 градусів по всій території нашої держави. Це прогнозував синоптик Ігор Кібальчич, передає 24 Канал.

До речі Чи вдарять ще люті морози навесні: синоптик дав чітку відповідь

Скільки ще буде мороз

Раніше синоптик писав, що тенденція стабільного тепла, судячи з усього, збережеться в березні. Чисельні методи довгострокового прогнозування вказують на переважання на більшій частині Європи погодних процесів антициклонального характеру.

Втім, ближче до до кінця першої декади на зміну азійському антициклону прийде область високого тиску з півночі, з районів Скандинавського півострова та країн Балтії.

Температура повітря в цей період трохи знизиться, на 3 – 7, але все ще перевищуватиме кліматичну норму. У нічні години очікується зниження температури до 2 – 8 морозу, вдень за рахунок високого сонця і малої хмарності прогрів буде доволі жвавим,

– зазначив Кібальчич.

Додав, що у другій декаді місяця Температура залишиться високою, помітно потеплішають ночі за рахунок щільнішої хмарності.

Після 18 – 20 березня температура збережеться вищою за норму з незначними міждобовими коливаннями. Однак, в окремі дні ще можливі нічні приморозки місцями до 1 – 7 градусів, окрім Півдня.

Синоптик підсумував, що середньомісячна температура березня по всій Україні очікується вищою за норму на 2 – 3,5 градусів і коливатиметься в межах 1 – 6 тепла, в Одеській та місцями західних областях 7 – 8, у Карпатах близько 0.

До речі, також Кібальчич писав, що ймовірність опадів помітно збільшиться у другій половині березня, коли Україну частіше відвідуватимуть циклони та атмосферні фронти. За прогнозом синоптика, закальна кількість опадів за місяць буде в межах норми. Втім, у західних областях подекуди вище за норму на 15 – 30 %.