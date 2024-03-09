Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха сказала, як саме зміниться погода цього тижня.
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До України йде циклон
З 11 березня в Україні почне змінюватися погода. Зокрема, північно-західні повітряні потоки перейдуть у південно-східні. Окрім того, з заходу зайде циклон. Саме його атмосферні фронти принесуть опади.
У понеділок будуть переважно невеликі дощі в західних областях, частково у Вінницькій та Житомирській. У Карпатах можливий дощ зі снігом. Вночі 3 тепла до 3 морозу, а вдень в Україні 2 – 9 градусів.
Саме через хмарність поверхня землі не буде добре прогріватися, тому на високі температурні показники поки що не варто очікувати,
– наголосила Наталія Птуха.
Додала, що у вівторок і середу в південно-західних і західних областях температура буде трохи вищою. Зокрема, від +7 до +15 градусів.
За словами синоптикині, після вівторка та середи опадів в Україні буде менше. Втім, для північних областей є ймовірність утворення невеликого снігового покриву. Зокрема, на Чернігівщині та Сумщині.
Орієнтовний прогноз погоди на 12 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Детальний прогноз погоди на три доби
- Вдень неділі на Закарпатті та в Карпатах, у східних та північно-східних, 11 березня в західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ. На решті території України без опадів.
- У вівторок в Україні дощі, у північних, східних та місцями центральних областях з переходом в мокрий сніг.
- Вітер переважно південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду, поривчастий.
- Вночі від 2 тепла до 5 морозу, 11 – 12 березня у західних та південних областях 1 – 6 тепла.
- Вдень неділі 4 – 9 тепла, на Заході та Півдні +12. На Сході та Північному Сході, а 11 – 12 березня в Україні, крім Заходу та Півдня, 1 – 6 тепла.