Какая будет погода в следующие семь суток, спрогнозировал Игорь Кибальчич. Синоптик рассказал, что в начале второй декады ожидаются изменения.

Кстати Будет лить несколько дней подряд: когда всю Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом

Чем удивит погода в Украине

Так, в ближайший период будет увеличение количества осадков вследствие развития циклоничности над Центральной и Южной Европой. Ожидаются дожди и мокрый снег.

Наиболее интенсивными будут в западных областях, а также в Крыму. Температура воздуха сохранится выше нормы, только в начале недели на севере Левобережья прогнозируются ночные морозы местами до -8 градусов,

– писал Кибальчич.

Детальный прогноз на неделю