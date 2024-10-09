Об этом на брифинге в Media Center Ukraine рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха сказала, где именно будет дождливо.

Читайте также Бабье лето: когда и как долго будет в Украине

В Украине прогнозируют интенсивные дожди

Эксперт отметила, уже с пятницы, 11 октября, в Украине ожидается новый атмосферный фронт, который придет с Запада. Его перемещение будет сопровождаться интенсивными дождями в течение выходных.

И в субботу уже практически по всему Правобережью ожидаем дождей. Затем он (атмосферный фронт, – 24 Канал) немного сместится на Левобережье и будет приносить достаточно интенсивные осадки в течение выходных, перемещаясь с Запада в восточном направлении,

– сказала Наталья Птуха.

Также синоптик отметила, осадки наконец-то ожидаются по некоторым южным областям. В частности, дожди пройдут в Днепропетровской, где уже длительное время засушливый период, почвенная засуха.

"Хоть немножко влаги наконец дойдет и туда", – отметила Птуха.