Про це на брифінгу в Media Center Ukraine розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха сказала, де саме дощитиме.

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В Україні прогнозують інтенсивні дощі

Експертка зазначила, вже з п'ятниці, 11 жовтня, в Україні очікується новий атмосферний фронт, який прийде з Заходу. Його переміщення буде супроводжуватися інтенсивними дощами впродовж вихідних.

І в суботу вже практично по всьому Правобережжю очікуємо на дощі. Потім він (атмосферний фронт, – 24 Канал) трохи зміститься на Лівобережжя й приноситиме досить інтенсивні опади впродовж вихідних, переміщуючись із Заходу у східному напрямку,

– сказала Наталія Птуха.

Також синоптикиня наголосила, опади нарешті очікуються по деяких південних областях. Зокрема, дощі пройдуть на Дніпропетровській, де вже тривалий час посушливий період, ґрунтова посуха.

"Хоч трошки вологи нарешті дійде й туди", – зазначила Птуха.