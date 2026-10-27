Осенний дождь накроет южные и западные регионы: где будет теплее всего в эти дни

Погода

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

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Какую погоду ожидать

В середине текущей недели осадки ожидаются преимущественно в западных и южных регионах. Так, во вторник, 27 октября, дожди прогнозируются на западе и юго-западе страны.

В дальнейшем, 28 – 29 октября, осадки переместятся в южные регионы. На остальной территории существенных дождей не предвидится.

В то же время на Востоке и юго-востоке страны местами возможны порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

При этом температура воздуха ночью составит +3…+11 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +7…+15 градусов.

Теплее всего будет в южных регионах, где воздух будет прогреваться до +18 градусов в дневные часы.

Напомним, по предварительному прогнозу синоптиков, в ноябре в этом году средняя температура воздуха в Украине ожидается в пределах +1…+7 градусов, что близко к климатической норме. Количество осадков составит 80 – 120% от нормы.