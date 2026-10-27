Осінній дощ накриє південні та західні регіони: де буде найтепліше цими днями

Погода

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

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Яку чекати погоду

У середині поточного тижня опади очікуються переважно в західних і південних регіонах. Так, у вівторок, 27 жовтня, дощі прогнозують на Заході та південному заході країни.

Надалі, 28 – 29 жовтня, опади перемістяться у південні регіони. На решті території істотних дощів не передбачається.

Водночас на Сході та південному сході країни місцями можливі пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

При цьому температура повітря уночі становитиме +3…+11 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7…+15 градусів.

Найтепліше буде у південних регіонах, де повітря прогріватиметься до +18 градусів у денні години.

Нагадаємо, за попереднім прогнозом синоптиків, у листопаді цього року середня температура повітря в Україні очікується в межах +1…+7 градусів, що близько до кліматичної норми. Кількість опадів становитиме 80 – 120% від норми.