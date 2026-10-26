До 7 градусів тепла: синоптики дали попередній прогноз погоди на листопад

Погода

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в листопаді

Очікується, що середня температура повітря у листопаді становитиме 1 – 7 градусів тепла, тобто близько до норми.

Водночас місячну кількість опадів прогнозують на рівні 34 – 77 міліметрів. На високогір’ї Карпат вони становитимуть 77 – 100 міліметрів. Загалом по території України цей показник очікується в межах 80 – 120 відсотків від норми.

Листопад – перехідний місяць від осені до зими. Пора передзим'я починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження – здебільшого у першій декаді листопада, на північному сході країни та в Карпатах – наприкінці жовтня– зазначили синоптики.

Кліматичні особливості та температурні рекорди

Багаторічні спостереження свідчать, що середня місячна температура повітря в листопаді зазвичай становить 0 – 4 градуси тепла. На Закарпатті та у південних областях країни показник місцями сягає 5 – 9 градусів тепла.

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Абсолютний мінімум температури за історію спостережень становить 16,0 – 24,8 градуса нижче нуля. У північних регіонах, а також у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в гірських районах мороз сягав 25,2 – 31,0 градуса, тоді як у Криму та на Одещині – 8,4 – 13,7 градуса морозу.

Абсолютний максимум температури становив у середньому 17,7 – 25,3 градуса тепла. Водночас у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, Одеській та Миколаївській областях і в Криму стовпчики термометрів у минулі роки піднімалися до 25,5 – 29,7 градуса тепла.

Зазвичай середня місячна кількість опадів у листопаді становить 35 – 63 міліметри. У Карпатах, горах Криму та на Закарпатті цей показник дещо більший – 70 – 108 міліметрів, а на високогір'ї сягає 135 міліметрів. У Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни місцями випадало 29 – 34 міліметри опадів.