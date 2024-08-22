Так, где именно будет лить и как долго будут осадки, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал. Кстати, в части Украины снова сильная жара.

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Где прогнозируют дожди и грозы

Укргидрометцентр обнародовал прогноз на трое суток. В частности, с 23 по 25 августа.

Преимущественно без осадков, только в восточных и юго-восточных областях 23 – 24 августа местами кратковременный дождь, гроза,

– отметили синоптики.

Добавили, что температура в пятницу и субботу в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +10 – +17 градусов, днем +23 – +28.

На остальной территории, в воскресенье в Украине ночью +16 – +22, днем +29 – +34. Только на Юге и Востоке еще кое-где возможна сильная жара, в частности, +35 – +37 градусов.