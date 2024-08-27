Где именно ждать осадков, спрогнозировали в Укргидрометцентре. Также синоптики рассказали, будет ли еще сильная жара до конца августа, передает 24 Канал.

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Дожди в Украине

В течение 27 – 29 августа на Юге, днем вторник и на Прикарпатье, в среду также в центральных областях местами кратковременные дожди и грозы. Между тем на остальной территории Украины – без осадков.

Ночью +15 – +20 градусов, на Юге до +23. Днем +29 – +34. Однако 28 и 29 августа на Левобережье местами сильная жара +35 градусов. Ветер северо-восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 27 – 29 августа / Скриншот с Укргидрометцентра