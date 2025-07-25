Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В каких областях будут дожди несколько дней подряд?

Синоптики прогнозировали, что ночью 25 июля на крайнем Западе, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях будут кратковременные дожди. Также кое-где грозы.

Интересно, что в части областей осадки будут несколько дней подряд. Так, в субботу в Украине, кроме Юга и Юго-Востока, в воскресенье на Правобережье также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Кстати, 27 июля в западных областях значительные дожди.

Кстати, по ориентировочному прогнозу на картах, осадки также продолжатся и в начале следующей недели. В частности, 28 – 29 июля дожди снова пройдут в западных областях, а еще в части центральных и южных.

Где будут дожди 25 – 29 июля / Скриншоты из Укргидрометцентра

Заметим, синоптики также прогнозировали, что в ближайшие трое суток, 25 – 27 июля, ветер в Украине будет юго-западный и западный с переходом на юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

На Юге температура воздуха ночью будет достигать +18 – +23 градусов, днем будет сильная жара, в частности, +35 – +37 градусов.

На остальной территории ночью +13 – +19 градусов, днем +26 – +33, но 26 июля на Севере +25 – +29. В выходные в западных областях +21 – +28 градусов.