Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В яких областях будуть дощі кілька днів поспіль?

Синоптики прогнозували, що вночі 25 липня на крайньому Заході, вдень у західних, більшості північних і Вінницькій областях будуть короткочасні дощі. Також подекуди грози.

Цікаво, що в частині областей опади будуть кілька днів поспіль. Так, у суботу в Україні, крім Півдня й Південного Сходу, у неділю на Правобережжі також очікуються короткочасні дощі, місцями грози. До речі, 27 липня в західних областях значні дощі.

До речі, за орієнтовним прогнозом на картах, опади також продовжаться й на початку наступного тижня. Зокрема, 28 – 29 липня дощі знову пройдуть у західних областях, а ще у частині центральних і південних.

Де будуть дощі 25 – 29 липня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зауважимо, синоптики також прогнозували, що в найближчі три доби, 25 – 27 липня, вітер в Україні буде південно-західний і західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

На Півдні температура повітря вночі сягатиме +18 – +23 градусів, удень буде сильна спека, зокрема, +35 – +37 градусів.

На решті території вночі +13 – +19 градусів, удень +26 – +33, але 26 липня на Півночі +25 – +29. У вихідні в західних областях +21 – +28 градусів.