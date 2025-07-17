Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где будут сильные дожди?

В последующие трое суток погода будет неустойчивой. В пятницу, 18 июля, в Украине кроме крайнего Востока, пройдут умеренные дожди. На Закарпатье сильные осадки. Тем временем в Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях дожди будут значительными.

Также в Украине, кроме Запада, будут грозы, на Левобережье местами град, шквалы 15 – 20 метров на секунду.

На выходных, 19 – 20 июля, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Только на Юге без осадков.

Температура воздуха ночью будет достигать +12 – +18 градусов, днем +21 – +27, однако 18 июля на Прикарпатье только +16 – +21. На Юге и Востоке ночью +15 – +22 градуса, днем +27 – +34.