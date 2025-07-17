Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представительницу Укргидрометцентра Наталью Птуху в интервью Oboz.ua.

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Когда будет похолодание в Украине?

Наталья Птуха рассказала, что большей жары, чем сейчас, до конца недели в Украине уже не будет. Отметила, что в некоторых регионах снова ожидается небольшое похолодание.

Будет неустойчивая погода, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Локально возможны град и шквалы,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

В пятницу, 18 июля, на Закарпатье, Прикарпатье и в целом во всех западных областях пройдут грозовые дожди.

Самые интенсивные осадки будут именно на Западе, меньшие – в северных и центральных областях, также лишь кое-где на Юго-Востоке.

Ночью температура воздуха в западных областях снизится до +10 – +17 градусов, днем будет только +19 – +24. Поэтому ни о какой жаре речь вообще не идет.

Между тем на Востоке и Юго-Востоке ночью будет +18 – +23 градуса, а днем +29 – +34 градуса.