Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представницю Укргідрометцентру Наталію Птуху в інтерв'ю Oboz.ua.

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Коли буде похолодання в Україні?

Наталія Птуха розповіла, що більшої спеки, ніж зараз, до кінця тижня в Україні вже не буде. Наголосила, що в деяких регіонах знову очікується невелике похолодання.

Буде нестійка погода, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами. Локально можливі град та шквали,

– сказала представниця Укргідрометцентру.

У п’ятницю, 18 липня, на Закарпатті, Прикарпатті й загалом у всіх західних областях пройдуть грозові дощі.

Найінтенсивніші опади будуть саме на Заході, менші – у північних і центральних областях, також лише подекуди на Південному Сході.

Вночі температура повітря у західних областях знизиться до +10 – +17 градусів, удень буде лише +19 – +24. Тож про жодну спеку взагалі не йдеться.

Тим часом на Сході й Південному Сході вночі буде +18 – +23 градуси, а вдень +29 – +34 градуси.