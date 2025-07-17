Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли припиняться дощі в Україні?

Найближчими днями, 17 – 19 липня, погода в Україні буде нестійкою. У більшості областей йтимуть короткочасні дощі та гроза, місцями град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Удень четверга на Закарпатті та Прикарпатті, у п'ятницю на Заході подекуди значні дощі.

За орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру до неділі дощі припиняться. Так, 20 – 21 липня опади наразі не очікуються.

Коли в Україні припиняться дощі / Скриншот з Укргідрометцентру

До слова, у найближчі три доби в західних областях уночі +10 – +17 градусів. Удень +19 – +24 градуси. На Сході й Південному Сході вночі +18 – +23, удень +29 – +34 градуси. 17 липня подекуди сильна спека +35 – +37 градусів.

На решті території вночі +15 – +20 градусів, удень +23 – +28.