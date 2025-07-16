Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя. Циклон "Габріель", який на початку липня наробив масштабних повеней і рекордних опадів на заході України, знову виходить на західні регіони країни.

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Що чекати від погоди найближчими днями?

За словами синоптика, циклон регенерувався на півночі Європи і активізував мляві процеси в атмосфері України, що призведе до стрімких змін погоди. Перший удар "Габріеля" був особливо сильним на Львівщині, де за добу випало 132 міліметрів опадів – це абсолютний рекорд для Львова за всю історію метеоспостережень, перевищивши місячну норму.

Наразі атмосферний фронт із заходу вже наближається до Черкащини, прогнозуються грози і сильні зливи, які можуть тривати як вдень, так і вночі, попереджає Постригань. Далі, ближче до п’ятниці, 18 липня, очікується активація циклогенезу над Балканами, що принесе новий циклонічний вихор південного походження з новою порцією дощів різної інтенсивності.

Таким чином, найближчими днями українцям слід готуватися до нестабільної погоди з грозами та значними опадами.