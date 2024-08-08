Где, когда именно и как долго будут осадки, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.
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Дожди в Украине
В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на трое ближайших суток. Отметили, что 9 августа в западных, днем и в Житомирской, Винницкой, местами Киевской областях ожидаются осадки.
В субботу в большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы,
– отметили синоптики.
Впрочем, уже в воскресенье в Украине без осадков. В общем ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Ночью +13 – +18 градусов, в южной части до +21 градуса. Днем +23 – +29, однако, на Юге, 10 и 11 августа и на Юго-Востоке +27 – +33 градуса.
Тем временем на высокогорье Карпат ночью +9 – +14, днем +16 – +22.
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Погода на август
- Ранее синоптики сделали прогноз на последний месяц лета. В частности, отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается +20 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +19, что на 2 градуса (на Юго-Востоке на 2,5) выше нормы.
- А месячное количество осадков ожидается 34 – 77 миллиметров, в Карпатах 94 – 116, что в пределах нормы.
- Также Укргидрометцентр обнародовал краткую климатическую характеристику августа. Так вот, средняя месячная температура воздуха составляет +18 – +24,8 градуса, в горных районах 16 –19 (на высокогорье Карпат +13 градусов).
- Абсолютный минимум +1 – +7 градусов, на побережье морей +8 – +13, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами – – -2 градуса.
- Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +35,7 – +39,8 градуса. Однако, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами +40 – +42, в горных районах +30 – +36, на высокогорье Карпат +27 – +28.