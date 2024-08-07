Будет ли усиление жары, или же наоборот – похолодание в ближайшие дни, чего ждать, передает 24 Канал.

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Погода в Украине

Синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что ночью 7 августа в северных, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме Запада, Донетчины и Луганщины, местами пройдут дожди и грозы.

Температура ночью +13 – +18, в южной части +17 – +22 градуса. Днем +22 – +27, на Юге, Востоке и Днепропетровщине +26 – +31,

– отметили эксперты.

Добавили, что в четверг в Украине преимущественно без осадков. В пятницу, 9 августа, в западных, днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях прогнозируют кратковременный дождь, местами грозы. На остальной территории будет сухо.

Ночью +13 – +19, днем +21 – +28. На Юге ночью +16 – +21, днем +27 – +32.

Кстати, что по ориентировочному прогнозу на картах, 10 августа дожди и грозы ожидаются в большинстве областей Украины. Однако, уже в воскресенье везде без осадков.

Резкого изменения погоды в Украине пока не прогнозируют. Значительного похолодания или же наоборот – усиления жары пока не будет.

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Ориентировочный прогноз погоды на 7 – 11 августа /Скриншоты из Укргидрометцентра

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