Когда ждать снижения температуры в августе, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

Обратите внимание Уже в августе: в каких областях могут ударить заморозки

Похолодание в Украине

Накануне синоптик обнародовал прогноз на последний месяц лета. Писал, что ключевыми характеристиками августа на большей части территории Украины будут жара и недостаток осадков.

Кибальчич отмечал, что пик жаркой погоды в центральной и южной Европе придется на 5 – 15 августа. В этот период температурные максимумы могут достигать местами +40 и выше.

Постепенно субтропический гребень и связанная с ним аномально жаркая погода будет продвигаться в восточном направлении. Поэтому западные и южные области Украины встретят жаркую погоду первыми. Будут фиксироваться максимальные показатели температуры +34 – +38 градусов.

Во второй половине августа ожидается постепенное снижение температурного фона. На это будет влиять сразу несколько факторов, – уменьшение продолжительности светового дня и высоты солнца, перестройка синоптических процессов на более зональный характер, увеличение облачности.

Температура воздуха в течение августа распределится таким образом, что в первой декаде месяца самая жаркая погода установится в западных и южных регионах Украины, во второй декаде жара распространится на большую часть страны, а вот в третьей декаде произойдет снижение температуры, начиная с западных и северных областей,

– отметил эксперт.

Добавил, что в среднем за август температура ожидается на 2 – 2,5 градуса выше нормы. Она будет колебаться по Украине в пределах +22 – +26, однако, в Карпатах на несколько градусов прохладнее.

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Кстати, основная часть дождей будет выпадать во второй и третьей декаде августа. Однако с учетом повышенного атмосферного давления и подавленной циклонической деятельностью количество по всей Украине прогнозируется небольшим. В частности, может составить лишь 30 – 60% от климатической нормы, то есть примерно 15 – 40 миллиметров.

Это крайне негативно скажется на состоянии растительности во многих областях, а также приведет к дальнейшему снижению уровня рек преимущественно на Левобережье. Уровень пожарной опасности (кроме западных областей) сохранится чрезвычайно высоким.