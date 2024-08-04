Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт отметил, что до конца первой декады августа ожидается относительно спокойный характер погоды без опасных и стихийных метеорологических явлений.

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Погода на неделю

По словам Кибальчича, устойчивый перенос воздушных масс с запада Европы обеспечит комфортную температуру воздуха.

Лишь в южных регионах традиционно сохранится жаркая погода с дневными максимальными температурами до +30 – +35 градусов,

– отметил синоптик.

В течение недели дожди будут наблюдаться нечасто. И то будут идти преимущественно на Правобережье. Ветер практически всю неделю будет сохранять северо-западное направление. В юго-восточной части Украины продолжится период засухи и высокой пожарной опасности.

Обратите внимание Уже в августе: в каких областях могут ударить заморозки

В понедельник, 5 августа, на Востоке, днем также на Западе дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +12 – +17, днем +21 – +26, на Юге +26 – +31.

Во вторник ночью на Западе, днем кое-где в северных и Одесской областях пройдут дожди, временами с грозами. В остальных – без существенных осадков. Ветер преимущественно северный/северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +12 – +17, днем +21 – +26. Впрочем, на Юге, местами в центральных областях +26 – +31; на Западе +18 – +23 градуса.

В среду, 7 августа, ночью на Севере и в Крыму, днем на Левобережье дожди, местами с грозами. На Западе преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +13 – +18, днем +24 – +29, на Юге местами до +32 градусов.

В четверг преимущественно без осадков. Ночью и утром на Западе местами туман. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью +13 – +18, днем +24 – +29, на Юге местами до +32.

Далее, в пятницу, 9 августа, ночью без осадков. Днем местами в западных областях снова пройдет кратковременный дождь с грозой, также ночью и утром местами туманы. Ветер западный, северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью +14 – +19, днем +27 – +32, а на Юге до +34 градусов.

В субботу ночью на Севере и Западе, днем местами в центральных, южных регионах и на Харьковщине кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +15 +20, днем +27 – +32, в южных и местами центральных областях +33...+35 градусов.

В воскресенье, 11 августа, осадки не ожидаются. Ветер северо-западной четверти, 5 – 10 метров на секунду Ночью +14 – +19, днем +24 – +29. Только на Юге +31 – +33 градуса.