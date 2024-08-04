В частности, уже скоро в Украине снова ожидается усиление жары. Однако пока очевидно придется в очередной раз доставать зонтики из тайников.

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Прогноз погоды в Украине на 5 – 7 августа

По данным Укргидрометцентра, 5 августа на территории западных и в большинстве южных и восточных областей местами пройдут дожди с грозами. Такой прогноз будет сохраняться и 6 августа в западных регионах и на Правобережье.

В то же время 7 августа в Украине должно быть без осадков. Только кратковременный дождь, а местами и гроза, могут задеть северные и центральные области в течение дня.

Температура ночью 12 – 17 градусов, днем 21 – 27 градусов, 5 августа в западных областях 19 – 24 градусов; в южной части, 6 – 7 августа и в восточных областях ночью 15 – 20 градусов, днем 25 – 30 градусов,

– добавили синоптики.

К слову, ожидается, что август 2024 года в Украине будет жарким. Впрочем, уже в конце месяца могут ударить заморозки в северных и центральных областях. В то же время солнечных дней будет много, а дождевых – наоборот.