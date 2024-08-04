Зокрема, вже скоро в Україні знову очікується посилення спеки. Однак поки вочевидь доведеться вкотре діставати парасольки зі схованок.

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Прогноз погоди в Україні на 5 – 7 серпня

За даними Укргідрометцентру, 5 серпня на території західних і в більшості південних та східних областей подекуди пройдуть дощі з грозами. Такий прогноз зберігатиметься й 6 серпня у західних регіонах та на Правобережжі.

Водночас 7 серпня в Україні має бути без опадів. Лише короткочасний дощ, а місцями й гроза, можуть зачепити північні та центральні області протягом дня.

Температура вночі 12 – 17 градусів, вдень 21 – 27 градусів, 5 серпня у західних областях 19 – 24 градусів; у південній частині 6 – 7 серпня і в східних областях вночі 15 – 20 градусів, вдень 25 – 30 градусів,

– додали синоптики.

До слова, очікується, що серпень 2024 року в Україні буде спекотним. Втім, уже наприкінці місяця можуть вдарити заморозки у північних та центральних областях. Водночас сонячних днів буде багато, а дощових – навпаки.