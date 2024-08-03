Небо над Україною буде вкрито хмарами. Дощі та місцями навіть грози очікуються у кількох регіонах.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують, що вночі в Чернігівській та Сумській областях пройдуть значні дощі. Натомість вдень у західних, Житомирській та Київській областях подекуди невеликий дощ.
Крім цього, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, у південних областях місцями вітер з поривами 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі +17...+22 градуси, в західних та північних областях +12...+17 градусів, а вдень +22...+27 градусів, у південно-східній частині України температура повітря прогріється до +27...+32 градусів.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області також передбачають мінливу хмарність. Крім цього, вночі в області очікується помірний, вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза. Натомість у Києві опадів не прогнозують.
Вітер переважно північно-західний️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря на Київщині вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів. У Києві вночі очікують +15...+17 градусів, а вдень +23...+25 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +24...+26
- Львів +23...+25
- Івано-Франківськ +23...+25
- Тернопіль +23...+25
- Чернівці +24...+26
- Хмельницький +23...+25
- Луцьк +23...+25
- Рівне +23...+25
- Житомир +23...+25
- Вінниця +24...+26
- Одеса +27..+29
- Миколаїв +27...+29
- Херсон +27..+29
- Сімферополь +29..+31
- Кропивницький +24...+26
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +24...+26
- Суми +23...+25
- Полтава +24...+26
- Дніпро +26...+28
- Запоріжжя +29...+31
- Донецьк +28...+30
- Луганськ +28...+30
- Харків +27...+29
Прогноз погоди на 4 серпня / Укргідрометцентр