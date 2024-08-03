Небо над Україною буде вкрито хмарами. Дощі та місцями навіть грози очікуються у кількох регіонах.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що вночі в Чернігівській та Сумській областях пройдуть значні дощі. Натомість вдень у західних, Житомирській та Київській областях подекуди невеликий дощ.

Крім цього, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, у південних областях місцями вітер з поривами 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі +17...+22 градуси, в західних та північних областях +12...+17 градусів, а вдень +22...+27 градусів, у південно-східній частині України температура повітря прогріється до +27...+32 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області також передбачають мінливу хмарність. Крім цього, вночі в області очікується помірний, вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза. Натомість у Києві опадів не прогнозують.

Вітер переважно північно-західний️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря на Київщині вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів. У Києві вночі очікують +15...+17 градусів, а вдень +23...+25 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +24...+26

Львів +23...+25

Івано-Франківськ +23...+25

Тернопіль +23...+25

Чернівці +24...+26

Хмельницький +23...+25

Луцьк +23...+25

Рівне +23...+25

Житомир +23...+25

Вінниця +24...+26

Одеса +27..+29

Миколаїв +27...+29

Херсон +27..+29

Сімферополь +29..+31

Кропивницький +24...+26

Черкаси +24...+26

Чернігів +24...+26

Суми +23...+25

Полтава +24...+26

Дніпро +26...+28

Запоріжжя +29...+31

Донецьк +28...+30

Луганськ +28...+30

Харків +27...+29



Прогноз погоди на 4 серпня / Укргідрометцентр