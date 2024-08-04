С каких областей начнется жара, когда ждать повышения температуры, ранее спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

Обратите внимание Аномальная жара бьет исторические рекорды: температура в Украине значительно превысила норму

Когда усилится жара

Кибальчич писал, что в первой декаде ожидается развитие малоподвижного субтропического высотного гребня из Северной Африки в сторону Центральной и Южной Европы. В то же время на северо-западе Европы, над районами Исландии и северо-восточной частью Европы будет располагаться область пониженного геопотенциала и циклоническая деятельность.

Есть высокая вероятность поступления тропического африканского воздуха в северные широты. Это приведет к новой волне жары во многих европейских странах.

Ожидается, что пик жаркой погоды в центральной и южной Европе придется на 5 – 15 августа. В этот период максимальные суточные температуры могут достигать местами +40 градусов и выше,

– отметил синоптик.

В то же время отметил, что на фоне жары ожидаются также эпизоды опасных конвективных явлений. В частности, сильные ливни, разрушительные шквалы и крупный град (в основном это будет касаться Италии, Германии и некоторых стран центральной Европы).

Постепенно субтропический гребень и связанная с ним аномально жаркая погода будет продвигаться в восточном направлении.

Поэтому западные и южные области Украины встретят жаркую погоду первыми, где будут фиксироваться максимальные показатели температуры +34 – +38 градусов,

– спрогнозировал эксперт.

Добавил, что уже во второй половине месяца ожидается постепенное снижение температуры, на что будет влиять сразу несколько факторов, – уменьшение продолжительности светового дня и высоты солнца, перестройка синоптических процессов на более зональный характер, увеличение облачности.

Поэтому основная часть дождей будет выпадать во второй и третьей декаде августа. Но с учетом повышенного атмосферного давления и подавленной циклонической деятельностью количество осадков по всей Украине прогнозируется небольшим и может составить лишь 30 – 60% от климатической нормы, что соответствует примерно 15 – 40 миллиметрам,

– отметил Кибальчич.

Отметил, что подобная тенденция крайне негативно скажется на состоянии растительности во многих областях, а также приведет к дальнейшему снижению уровня рек преимущественно на Левобережье. Сохранится чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности (кроме западных областей).

В целом температура воздуха в течение августа распределится таким образом, что в первой декаде самая жаркая погода установится в западных и южных регионах. Во второй – жара распространится на большую часть территории Украины.

В третьей декаде произойдет снижение температуры, начиная с западных и северных областей,

– спрогнозировал синоптик.

Добавил, что в среднем за август температура ожидается на 2 – 2,5 градуса выше нормы. Она будет колебаться по стране в пределах +22 – +26. Однако в Карпатах будет на несколько градусов прохладнее.