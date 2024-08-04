Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт зазначив, що до кінця першої декади серпня очікується відносно спокійний характер погоди без небезпечних і стихійних метеорологічних явищ.

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Погода на тиждень

За словами Кібальчича, стійке перенесення повітряних мас із заходу Європи забезпечить комфортну температуру повітря.

Лише в південних регіонах традиційно збережеться спекотна погода з денними максимальними температурами до +30 – +35 градусів,

– зазначив синоптик.

Протягом тижня дощі спостерігатимуться не часто. І то йтимуть переважно на Правобережжі. Вітер практично увесь тиждень зберігатиме північно-західний напрямок. У південно-східній частині України продовжиться період посухи та високої пожежної небезпеки.

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У понеділок, 5 серпня, на Сході, вдень також на Заході дощі, подекуди з грозами. На решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, вдень +21 – +26, на Півдні +26 – +31.

У вівторок вночі на Заході, вдень подекуди у північних і Одеській областях пройдуть дощі, часом з грозами. В інших – без істотних опадів. Вітер переважно північний / північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, вдень +21 – +26. Втім, на Півдні, місцями в центральних областях +26 – +31; на Заході +18 – +23 градуси.

У середу, 7 серпня, вночі на Півночі та у Криму, вдень на Лівобережжі дощі, місцями з грозами. На Заході переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +13 – +18, вдень +24 – +29, на Півдні подекуди до +32 градусів.

У четвер переважно без опадів. Вночі та вранці на Заході місцями туман. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +13 – +18, вдень +24 – +29, на Півдні подекуди до +32.

Далі, у п'ятницю, 9 серпня, вночі без опадів. Вдень подекуди в західних областях знову пройде короткочасний дощ із грозою, також вночі та вранці місцями тумани. Вітер західний, північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +14 – +19, вдень +27 – +32, а на Півдні до +34 градусів.

У суботу вночі на Півночі та Заході, вдень подекуди в центральних, південних регіонах і на Харківщині короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +15 +20, вдень +27 – +32, у південних і місцями центральних областях +33…+35 градусів.

У неділю, 11 серпня, опади не очікуються. Вітер північно-західної чверті, 5 – 10 метрів на секунду Вночі +14 – +19, вдень +24 – +29. Тільки на Півдні +31 – +33 градуси.