Коли чекати зниження температури в серпні, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Похолодання в Україні

Напередодні синоптик оприлюднив прогноз на останній місяць літа. Писав, що ключовими характеристиками серпня на більшій частині території України будуть спека й нестача опадів.

Кібальчич зазначав, що пік спекотної погоди у центральній та південній Європі припаде на 5 – 15 серпня. У цей період температурні максимуми можуть досягати подекуди +40 і вище.

Поступово субтропічний гребінь й пов'язана з ним аномально спекотна погода просуватиметься у східному напрямку. Тож західні й південні області України зустрінуть спекотну погоду першими. Фіксуватимуться максимальні показники температури +34 – +38 градусів.

У другій половині серпня очікується поступове зниження температурного фону. На це впливатиме одразу декілька факторів, – зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця, перебудова синоптичних процесів на більш зональний характер, збільшення хмарності.

Температура повітря протягом серпня розподілиться таким чином, що в першій декаді місяця найспекотніша погода встановиться у західних та південних регіонах України, у другій декаді спека пошириться на більшу частину країни, а ось у третій декаді відбудеться зниження температури, починаючи із західних та північних областей,

– зазначив експерт.

Додав, що в середньому за серпень температура очікується на 2 – 2,5 градуса вищою за норму. Вона коливатиметься по Україні в межах +22 – +26, однак, у Карпатах на кілька градусів прохолодніше.

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До речі, основна частина дощів буде випадати у другій і третій декаді серпня. Однак, з урахуванням підвищеного атмосферного тиску й пригніченою циклонічною діяльністю кількість по всій Україні прогнозується невеликою. Зокрема, може становити лише 30 – 60% від кліматичної норми, тобто приблизно 15 – 40 міліметрів.

Це вкрай негативно позначиться на стані рослинності в багатьох областях, а також призведе до подальшого зниження рівня річок переважно на Лівобережжі. Рівень пожежної небезпеки (крім західних областей) збережеться надзвичайно високим.