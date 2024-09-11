Дожди начнутся на большинстве территории страны 11 сентября и продлятся до конца недели. Правда, за несколько дней будет лить не во всех областях.

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В каких областях будет лить ежедневно

В среду, 11 сентября, в западных, а также Винницкой области будут дожди. Более того, осадки будут с грозами и порывами ветра, поэтому синоптики объявили штормовое предупреждение в некоторых областях.



Где будут дожди 11 сентября / Карта Укргидрометцентра

В частности, о I уровне опасности предупредили синоптики в Хмельницкой области. До конца суток в регионе будут наблюдаться грозы и порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.



Штормовое предупреждение в Хмельницкой области / Инфографика Укргидрометцентр

12 – 13 сентября на большей части территории страны также будут дожди с грозами. В четверг, 12 сентября, обильные осадки накроют всю Украину.



В четверг осадки будут по всей Украине / Карта Укргидрометцентра

В пятницу, 13 сентября, почти всю Украину будет лить и дальше. Сухо будет только на Востоке страны, остальные территории накроют кратковременные дожди.



Дожди 13 сентября / Карта Укргидрометцентра

В общем, будет лить до конца недели. Правда, в выходные ливни прогнозируют только на Западе. В других областях, по предварительному прогнозу, будут кратковременные осадки.