Когда и где именно будет похолодание, а в каких областях еще пригреет до +32 градусов, передает 24 Канал.

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В каких областях прогнозируют похолодание

Синоптики прогнозировали, на ночь 10 сентября +10 – +15 градусов, на побережье морей до +17. в среду и четверг +15 – +20 градусов. Только в южных областях и Крыму еще +18 – +23 градуса.

Днем +24 – +29 градусов, в большинстве западных областей +17 – +23,

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавили, что 11 и 12 сентября на Востоке и Юге пригреет до +32 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, в среду на Западе днем +18 – +20 градусов. Поэтому, если сравнивать с понедельником (синоптики прогнозировали +23 – +28), температура воздуха ощутимо снизится.

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На Западе снизится температура / Скриншоты из Укргидрометцентра