Где именно будет лить на этой неделе, как долго будут дожди, со ссылкой на синоптиков пишет 24 Канал.

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Дожди в Украине

В Укргидрометцентре сделали прогноз на трое суток. Синоптики отметили, что 10 сентября на Востоке, Юго-Востоке и крайнем Западе, 11 сентября в западных, северных и центральных областях, 12 сентября в Украине местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью вторника +10 – +15 градусов, на побережье морей до +17. В среду и четверг +15 – +20 градусов, только в южных областях и в Крыму еще +18 – +23 градуса.

Днем +24 – +29, однако, в большинстве западных областей +17 – +23 градуса. Только 11 – 12 сентября на Востоке и Юге до +32 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, в большинстве областей (кроме Востока), дожди также ожидаются 13 и 14 сентября. Кстати, на Западе осадки могут быть значительными.

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Где будут дожди и грозы / Скриншоты из Укргидрометцентра