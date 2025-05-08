Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для OBOZ.UA

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Чего ждать от погоды в ближайшие дни

Наталья Птуха отметила, что сейчас в Украине сохраняется поступление холодной воздушной массы из северных широт. Особенно их будут чувствовать северные и западные регионы.

До пятницы, 9 мая, осадков практически не прогнозируется – кроме юга страны, где возможны кратковременные дожди. Однако уже с пятницы над Украиной образуется локальный циклон, что придет с юго-запада.

Он будет продвигаться через юго-восточную часть Украины. Поэтому 9 мая по всей Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, а на высокогорье Карпат местами с мокрым снегом. Днем в большинстве центральных и южных областей возможны даже значительные дожди,

– рассказала Птуха.

Синоптик говорит, что в ночь на 9 мая температура во многих регионах составит +2... +9 градусов, а в северо-западной части страны на почве возможны заморозки до -3... -5 градусов. Днем же будет всего +9... +14 градусов. На юго-востоке немного теплее – до +18 градусов.