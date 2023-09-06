Офицер ВСУ Арти Грин объяснил 24 Каналу, действительно ли советские танки легче и не вязнут во время осенних дождей, в отличие от западных.

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Дело не в сезоне дождей

Теперь автономность нашей пехоты высока. Любое транспортное средство может проехать по любому маршруту и доставить поставки в цель.

Конечно, дожди влияют. Когда почва раскиснет, останутся только дороги. Если почва еще сильнее раскиснет, то останутся только дороги с улучшенным покрытием. И тогда такие операции сможет выполнять только легкая броня,

– заметил Грин.

Дожди существенно снизят автономность пехоты и повлияют на тактику небольших пехотных групп. Фазу наступления лучше закончит до того, как раскиснет почву.

Здесь дело даже не в сезоне дождей, а в том, может ли почва держать технику, пропускать ее по полям или только по дорогам,

– сказал офицер ВСУ.

Россияне рассказывают, что якобы западные танки значительно тяжелее советских, поэтому им будет еще сложнее ехать по болотистой местности. Как отметил Грин, танки, которые Украине передали партнеры, действительно имеют несколько большие параметры давления на почву, но советские так же увязнут в болоте.

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"На моих глазах не один российский танк утонул, даже не в болоте, а прямо в поле. Есть условный порог, когда советские танки еще могут идти, а западные уже нет, но он не существенен. Его можно даже не заметить", – добавил офицер ВСУ.

По его словам, в сезон осенних дождей разведка должна тщательно изучать состояние почвы перед тем, как выводить в бой тяжелую технику.

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