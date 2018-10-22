Дожди, мокрый снег и метели: в Украину идет сильное похолодание

В Украину в среду 24 и в четверг 25 октября придет холодная и морозная погода. Так, в большинстве областей синоптики прогнозируют шквалы ветра, дожди, мокрый снег, а в Карпатах – метель.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

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24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-20 метров за секунду,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в среду в западных регионах Украины вероятны мощные порывы ветра – местами 25-30 метров в секунду.

"В Карпатах и Прикарпатье мокрый снег, метель, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье сильный снег)", – добавили синоптики.

В то же время, на Киевщине синоптики прогнозируют шквалы ветра до 15-20 метров в секунду, дожди, а 25 октября – мокрый снег.

Какой будет погода в ноябре в Украине?Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что последний месяц осени начнется с погожих дней, однако далее будет резкое похолодание. Ноябрь принесет дожди, снег и порывы ветра. Он отметил, что последние дни месяца должны быть немного теплее, а далее следует ожидать новое похолодание.