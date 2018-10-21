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      Мокрый снег, холод и ветер: какой будет погода в Украине на следующей неделе

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      Прогноз погоды в Украине на конец октября
      Прогноз погоды в Украине на конец октября / Фото из свободных сетей

      На следующей неделе, а именно с понедельника, 22 октября, погода в Украине станет по-настоящему осенней. Так, прогнозируются мокрый снег, похолодание и сильный ветер.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Она отметила, что с начала новой недели похолодание в Украине усилится. Поэтому температура воздуха будет достигать от +9+15 градусов в середине недели до +7+12 градусов.

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      В ночные часы температура воздуха в Украине будет от +4+10 градусов до +1+5 градусов, а местами ожидаются и небольшие минусовые температуры. При этом увеличится облачность и станет побольше дождей.

      Самыми сложными ожидаются среда и четверг в Украине. Будут идти дожди, усилится ветер до штормовых значений, температура воздуха будет низкой, днем ​​в пределах +6+10 градусов, на юге и востоке – до +12+15 градусов,
      говорится в сообщении синоптика.

      Диденко также отметила, что 24-25 октября в западных областях Украины, в северной части и в Винницкой области местами возможен мокрый снег с сильным ветром.

       

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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