Мокрый снег, холод и ветер: какой будет погода в Украине на следующей неделе

На следующей неделе, а именно с понедельника, 22 октября, погода в Украине станет по-настоящему осенней. Так, прогнозируются мокрый снег, похолодание и сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что с начала новой недели похолодание в Украине усилится. Поэтому температура воздуха будет достигать от +9+15 градусов в середине недели до +7+12 градусов.

Читайте также: Будет мороз и снег: народный синоптик сделал прогноз на ноябрь

В ночные часы температура воздуха в Украине будет от +4+10 градусов до +1+5 градусов, а местами ожидаются и небольшие минусовые температуры. При этом увеличится облачность и станет побольше дождей.

Самыми сложными ожидаются среда и четверг в Украине. Будут идти дожди, усилится ветер до штормовых значений, температура воздуха будет низкой, днем ​​в пределах +6+10 градусов, на юге и востоке – до +12+15 градусов,

– говорится в сообщении синоптика.

Диденко также отметила, что 24-25 октября в западных областях Украины, в северной части и в Винницкой области местами возможен мокрый снег с сильным ветром.