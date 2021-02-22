В Демократической Республике Конго напали на колонну ООН: погиб посол Италии
В Демократической Республике Конго неизвестные атаковали автомобильную колонну ООН. Погибли три человека – среди них посол Италии в стране Лукка Аттаназио.
Источник:The Guardian
Атаку осуществили в городе Гома. Остальные жертвы нападения – это водитель и полицейский-карабинер, сопровождавший итальянского дипломата.
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За нападение пока никто не взял на себя ответственность
Карабинер и водитель погибли на месте. Раненого Аттаназио пытались спасти в больнице Гомы, однако безуспешно.
По предварительной версии, причиной трагедии могла стать попытка похищения. Пока никто не взял на себя ответственность за убийство.
Аттаназио работал в ДР Конго 4 года / Фото Getty Images
Какова ситуация в Демократической Республике Конго
Источник: ВВС
- В 1998 году в стране началась Вторая конголезская война.
- Уже год спустя в ДР Конго ввели миротворцев ООН.
- Закончился вооруженный конфликт в 2003 году.
- Однако в 2012 – 2013 годах разгорелись новые столкновения между мятежниками и правительственными войсками.
Смотрите на карте, где расположена Демократическая Республика Конго:
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