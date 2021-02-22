В Демократической Республике Конго неизвестные атаковали автомобильную колонну ООН. Погибли три человека – среди них посол Италии в стране Лукка Аттаназио.

Атаку осуществили в городе Гома. Остальные жертвы нападения – это водитель и полицейский-карабинер, сопровождавший итальянского дипломата.

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За нападение пока никто не взял на себя ответственность

Карабинер и водитель погибли на месте. Раненого Аттаназио пытались спасти в больнице Гомы, однако безуспешно.

По предварительной версии, причиной трагедии могла стать попытка похищения. Пока никто не взял на себя ответственность за убийство.

Обратите внимание! Луке Аттаназио было 43 года. Он был женат и имел 3 детей. В Киншасе дипломат работал с 2017 года, послом стал в 2019.



Аттаназио работал в ДР Конго 4 года / Фото Getty Images

Какова ситуация в Демократической Республике Конго

Источник: ВВС

В 1998 году в стране началась Вторая конголезская война.

Уже год спустя в ДР Конго ввели миротворцев ООН.

Закончился вооруженный конфликт в 2003 году.

Однако в 2012 – 2013 годах разгорелись новые столкновения между мятежниками и правительственными войсками.

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