У Демократичній Республіці Конго напали на колону ООН: загинув посол Італії
У Демократичній Республіці Конго невідомі атакували автомобільну колону ООН. Загинули троє осіб – серед них посол Італії в країні Лукка Аттаназіо.
Джерело:The Guardian
Атаку здійснили у місті Гома. Решта жертв нападу – це водій та поліцейський-карабінер, який супроводжував італійського дипломата.
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За напад поки ніхто не взяв на себе відповідальність
Карабінер та водій загинули на місці. Пораненого Аттаназіо намагались врятувати у лікарні Гоми, проте безуспішно.
За попередньою версією, причиною трагедії могла стати спроба викрадення. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вбивство.
Аттаназіо працював у ДР Конго 4 роки / Фото Getty Images
Яка ситуація у Демократичній Республіці Конго
Джерело: ВВС
- У 1998 році в країні розпочалась Друга конголезька війна.
- Вже рік по тому в ДР Конго ввели миротворців ООН.
- Закінчився збройний конфлікт у 2003 році.
- Проте у 2012 – 2013 роках розгорілись нові сутички між бунтівниками та урядовими військами.
Дивіться на карті, де розташована Демократична Республіка Конго:
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