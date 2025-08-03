Один из телеграм-каналов Одессы опубликовал видео, на котором между собой сцепились несколько женщин. Они тянули друг друга за волосы и валили на песок, передает 24 Канал.

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Что известно о драке девушек на пляже в Одессе?

На кадрах видно, что впоследствии к спору присоединились и мужчины. Отмечается, что драка произошла на пляже "Золотой берег". Причиной конфликта якобы была российская музыка.

В полиции Одесской области в комментарии 24 Канала пообещали вскоре прокомментировать событие на сайте.

Конфликт на одесском пляже: смотрите видео

Напомним, что на одном из одесских пляжей рой пчел окружил вещи отдыхающих, которые на некоторое время отошли пообедать. К счастью, на пляже был пасечник, который еще и оказался спасателем. Он собрал пчел руками.

27 июля Одесса подверглась атаке вражеских дронов типа "Шахед". Многие люди остались на пляже, наблюдая за сбиванием дронов, несмотря на объявление воздушной тревоги.