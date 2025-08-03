Один із телеграм-каналів Одеси опублікував відео, на якому між собою зчепилися кілька жінок. Вони тягнули один одного за волосся та валили на пісок, передає 24 Канал.

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Що відомо про бійку дівчат на пляжі в Одесі?

На кадрах видно, що згодом до суперечки долучилися й чоловіки. Зазначається, що бійка сталася на пляжі "Золотий берег". Причиною конфлікту нібито була російська музика.

У поліції Одеської області в коментарі 24 Каналу пообіцяли незабаром прокоментувати подію на сайті.

Конфлікт на одеському пляжі: дивіться відео

Нагадаємо, що на одному з одеських пляжів рій бджіл оточив речі відпочивальників, які на певний час відійшли пообідати. На щастя, на пляжі був пасічник, який ще й виявився рятувальником. Він зібрав бджіл руками.

27 липня Одеса зазнала атаки ворожих дронів типу "Шахед". Багато людей залишились на пляжі, спостерігаючи за збиттям дронів, попри оголошення повітряної тривоги.