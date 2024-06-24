Хулигана успокоили и доставили в райотдел. Теперь нарушителю грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.
Смотрите также В городе Васильков, что под Киевом, местный бизнесмен жестоко избил женщин
Что известно об инциденте на Крещатике
В центре Киева на улице Крещатик мужчина начал приставать к посетителям кафе и пытался устроить драку. Хулигана оперативно успокоили правоохранители и доставили в райотдел.
Момент инцидента на Крещатике: смотрите видео
Нарушителю грозит административная ответственность.
24-летний местный житель вчера вечером (23 июня – 24 Канал), находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к другим посетителям кафе и провоцировал конфликт. Правоохранители прекратили противоправные действия правонарушителя и доставили его в Печерское управление полиции,
– говорится в сообщении правоохранителей.
На нарушителя составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. Ему грозит до 15 суток административного ареста.