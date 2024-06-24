Хулігана заспокоїли та доставили до райвідділу. Тепер порушнику загрожує адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство.

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Що відомо про інцидент на Хрещатику

У центрі Києва на вулиці Хрещатик чоловік почав чіплятися до відвідувачів кафе та намагався влаштувати бійку. Хулігана оперативно заспокоїли правоохоронці та доправили до райвідділу.

Момент інциденту на Хрещатику: дивіться відео

Порушнику загрожує адміністративна відповідальність.

24-річний місцевий мешканець вчора ввечері (23 червня – 24 Канал), перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, почав чіплятися до інших відвідувачів кафе та провокував конфлікт. Правоохоронці припинили протиправні дії правопорушника та доправили його до Печерського управління поліції,

– мовиться в повідомленні правоохоронців.

На порушника склали адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства. Йому загрожує до 15 діб адміністративного арешту.