Хулігана заспокоїли та доставили до райвідділу. Тепер порушнику загрожує адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство.
Дивіться також У місті Васильків, що під Києвом, місцевий бізнесмен жорстоко побив жінок
Що відомо про інцидент на Хрещатику
У центрі Києва на вулиці Хрещатик чоловік почав чіплятися до відвідувачів кафе та намагався влаштувати бійку. Хулігана оперативно заспокоїли правоохоронці та доправили до райвідділу.
Момент інциденту на Хрещатику: дивіться відео
Порушнику загрожує адміністративна відповідальність.
24-річний місцевий мешканець вчора ввечері (23 червня – 24 Канал), перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, почав чіплятися до інших відвідувачів кафе та провокував конфлікт. Правоохоронці припинили протиправні дії правопорушника та доправили його до Печерського управління поліції,
– мовиться в повідомленні правоохоронців.
На порушника склали адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства. Йому загрожує до 15 діб адміністративного арешту.