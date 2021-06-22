Больше всего отличились депутаты президентской партии "Слуга народа". Мы собрали подборку тех, кто отличился курьезами в июне.

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"Рекорд" депутатов

Едва сдерживая смех председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на почти пустой сессионный зал парламента после матча Украина – Македония. Он сказал, что зарегистрировались лишь 132 депутата из 400. "По залу очень видно, что вчера был футбол, с чем всех и поздравляю. Пленарное заседание объявляю открытым, но это рекорд. Немножко открытым", – сказал Дмитрий Разумков.



Из 400 депутатов на заседании зарегистрировались 132 / Скриншот с видео Верховной Рады

Спарринг нардепов

Исправить спокойную атмосферу Верховной Рады решили "слуга народа" Николай Тищенко и член ОПЗЖ Илья Кива. Нардепы не долго думали и подрались прямо под куполом парламента.

Больше здесь Кива и Тищенко устроили эпическую драку в Раде

Драка Кивы с Тищенко в Раде: смотрите видео

Не удержался и потроллил коллег олимпиец и профессиональный борец в греко-римском стиле "слуга народа" Жан Беленюк. Он определил Николая Тищенко победителем спарринга.

В поединке Тищенко – Кива победил Николай Тищенко, который вытеснил соперника с помощью приема "рука снизу". Это оценивается в 1 балл!

– сказал Жан Беленюк.

Впрочем, на этом смеяться над Ильей Кивой не прекратили. После толкотни тот, прямо под объективами телекамер, решил заправить рубашку и спровоцировал еще больше шуток в свой адрес.

Кива заправляет одежду после драки: смотрите видео

"Позор" сильнейшему

В честной победе когда-то самого сильного человека в мире Василия Вирастюка сомневаются не только рядовые украинцы, но и его коллеги – народные депутаты. Они освистали новоизбранного депутата от "Слуги народа" во время первого выступления в стенах парламента.

Обратите внимание Скандальные довыборы, отношения с Зеленским и драка с Кивой: эксклюзивное интервью с Вирастюком

Смотрите видео, как Вирастюк приносит присягу:

Романтические "слуги"

Впрочем, не потасовкой единственной – существует в Верховной Раде и романтика. Например, "слуга народа" Андрей Задорожный во время голосования делал массаж своему однопартийцу Николаю Новикову.

Камельчук поверил в COVID-19

Не только поведением удивляют народные депутаты, а и странными назначениями. "Слугу народа" Юрия Камельчука, который еще в начале пандемии отрицал существование коронавируса, избрали спикером в Парламентской ассамблеи Совета Европы по теме COVID-паспортов.

"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", – сказал Камельчук в 2020 году.

Уже в июне 2021 года он хвастался новой должностью. "Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике COVID passes and certificates (COVID-паспорта и сертификаты – 24 канал) от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ", – написал нардеп.

Будут смешить и удивлять депутаты нас еще две недели. Именно столько осталось до конца сессии. Затем нардепы разъедутся на каникулы до осени.