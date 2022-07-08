Марченко прокомментировал инцидент вечером 7 июля. Драка же произошла в тот же день.

Заметьте Мэр Белгород-Днестровского подрался с председателем райсовета

Марченко прокомментировал драку политиков

Максим Марченко во время вечернего обращения прокомментировал действия двух политиков, устроивших драку во время заседания районного совета в Белгород-Днестровском.

Доказывать свою силу и смелость во время войны следует на поле боя, убивая врагов. Такое поведение неприемлемо ни для кого. Наверное, забыли чем нужно заниматься на своих должностях, то я напомню и ответная реакция обязательно будет,

– пообещал глава Одесской ОВА.

Инцидент прокомментировал один из участников драки

Суспільне написало, что вечером 7 июля ситуацию прокомментировал городской глава Белгород-Днестровского Виталий Граждан, участвовавший в драке.

Мэр города озвучил обвинения в отношении главы районного совета Григория Мельниченко. Мол, тот пытался незаконно захватить помещение местного кожно-венерологического диспансера.

Вы меня выбрали для того чтобы я отстаивал ваши интересы. Поверьте я ни на минутку не сомневаюсь, я буду делать это до конца,

– сказал Граждан.

Издание пыталось связаться с другим фигурантом конфликта –Григорием Мельниченко, однако он не поднял трубку.

По данным "Избиркома", у Гражана сотрясение мозга и он находился в больнице. Также он добавил, что причина конфликта – недвижимость.

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Драка между политиками в Одесской области: коротко

7 июля в Белгород-Днестровском было заседание районного совета. Во время него Григорий Мельниченко и Виталий Граждан начали ссориться.

Первый начал обзывать второго непристойными оскорбительными словами.

После этого между двумя политиками началась потасовка. Продолжилась она не долго, ведь другие коллеги их растащили.

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