Марченко прокоментував інцидент ввечері 7 липня. Бійка ж трапилась у той же день.
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Марченко прокоментував бійку політиків
Максим Марченко під час вечірнього звернення прокоментував дії двох політиків, які вчинили бійку під час засідання районної ради в Білгород-Дністровському.
Доводити свою силу та сміливість під час війни треба на полі бою, вбиваючи ворогів. Така поведінка є неприйнятною ні для кого. Мабуть, забули чим треба займатися на своїх посадах, то я нагадаю і відповідна реакція обов'язково буде,
– пообіцяв очільник Одеської ОВА.
Інцидент прокоментував один з учасників бійки
Суспільне написало, що ввечері 7 липня ситуацію прокоментував міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан, який брав участь у бійці.
Мер міста озвучив звинувачення щодо голови районної ради Григорія Мельниченка. Мовляв, той пробував незаконно захопити приміщення місцевого шкірно-венерологічного диспансеру.
Ви мене обрали для того, щоб я відстоював ваші інтереси. Повірте я ні на хвилинку не сумніваюся, я робитиму це до кінця,
– сказав Граждан.
Натомість видання намагалось зв'язатись з іншим фігурантом конфлікту – Григорієм Мельниченком, проте він не підняв слухавку.
За даними "Ізбіркому", у Гражана струс мозку і він перебував у лікарні. Також він додав, що причина конфлікту – нерухомість.
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Бійка між політиками на Одещині: коротко
- 7 липня в Білгорода-Дністровському було засідання районної ради. Під час нього Григорій Мельниченко та Віталій Граждана почали сваритись.
- Перший почав обзивати другого непристойними образливими словами.
- Після цього між двома політиками почалась бійка. Тривала вона не довго, адже інші колеги їх розтягнули.
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