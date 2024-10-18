17 октября стало известно, что собор перешел в ПЦУ и станет гарнизонным храмом. Однако, когда прихожане ПЦУ пришли в храм, то начались столкновения с верующими УПЦ МП.

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Феодосий "выделяется" на фоне всего МП в Украине

Представители МП часто прибегали к провокациям общины, которая хотела выйти из-под "русского мира". Однако преимущественно переход в ПЦУ осуществлялся мирно. Случай в Черкассах является особенным. Об этом в эфире телемарафона рассказал митрополит Евстратий, спикер Киевской метрополии ПЦУ, передает 24 Каналу.

Евстратий сообщил, что местную структуру московского патриархата в Черкассах возглавляет Феодосий Снигирев , который длительное время находится под следствием как подозреваемый по ряду эпизодов.

Сейчас его дела находятся в стадии судебного рассмотрения.

Справка: В прошлом году СБУ обнаружили в епархиях УПЦ МП российскую пропагандистскую литературу и флаг так называемой "Новороссии". Также библиотеку с пропагандистской литературой российских авторов.

"Это человек, который даже на фоне института МП в Украине, особенно отличается промосковскими, пророссийскими взглядами", – подчеркнул митрополит.

Недавно Феодосий дал официальное указание во время богослужений не упоминать государственную власть и войско, а только церковное руководство, что противоречит наставлениям священного писания.

"То, что было в Черкассах, – это сознательная провокация со стороны конкретных лиц, которые пытались создать картинку для российской пропаганды", – говорит Евстратий.

Он добавил, что Феодосия Снигирева неоднократно вызывали в Россию для участия заседаниях в ООН для того, чтобы давать показания о якобы преследовании и гонениях МП в Украине. Митрополит отметил, что Феодосий хорошо знал о решении общины сделать переход и намеренно совершил провокацию.