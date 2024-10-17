Правоохранители устанавливают все детали конфликта. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что этому предшествовало Свято-Михайловский собор в Черкассах перешел в ПЦУ: сторонники УПЦ МП устроили драку

Полиция взялась за конфликт в черкасском соборе

Правоохранители сообщили, что документируют все обстоятельства конфликта возле Свято-Михайловского собора. В Нацполиции добавили, что утром поступила информация о скоплении людей на территории храма.

На место сразу выехали полицейские, которые должны обеспечивать общественный порядок документировать правонарушения и устанавливать всех участников инцидента. Сейчас следственно-оперативные группы продолжают работать на территории Свято-Михайловского собора.

Что происходит в Свято-Михайловском соборе

Утром 17 октября военный капеллан Владимир Педько сообщил, что Свято-Михайловский собор перешел к ПЦУ. Он рассказал, что сооружение станет гарнизонным храмом, а потому его двери открыты для всех украинских военных.

Прихожане УПЦ пришли к собору, но столкнулись с враждебно настроенными верующими УПЦ МП. В сети опубликовали кадры со столкновениями и драками между людьми, также видно, что применяли, вероятно, слезоточивый газ.