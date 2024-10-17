Правоохоронці встановлюють усі деталі конфлікту. Про це повідомили у Національній поліції України.

Що цьому передувало Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до ПЦУ: прихильники УПЦ МП влаштували бійку

Поліція взялася за конфлікт у черкаському соборі

Правоохоронці повідомили, що документують усі обставини конфлікту біля Свято-Михайлівського собору. У Нацполіції додали, що зранку надійшла інформація про скупчення людей на території храму.

На місце відразу виїхали поліцейські, які мають забезпечувати громадський порядок документувати правопорушення та встановлювати усіх учасників інциденту. Нині слідчо-оперативні групи продовжують працювати на території Свято-Михайлівського собору.

Що відбувається у Свято-Михайлівському соборі

Зранку 17 жовтня військовий капелан Володимир Педько повідомив, що Свято-Михайлівський собор перейшов до ПЦУ. Він розповів, що споруда стане гарнізонним храмом, а тому її двері відкриті для всіх українських військових.

Прихожани УПЦ прийшли до собору, але зіткнулися з вороже налаштованими вірянами УПЦ МП. У мережі опублікували кадри з сутичками та бійками між людьми, також видно, що застосовували, ймовірно, сльозогінний газ.